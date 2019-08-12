ФОТО | Скандально известный бизнесмен предстал перед судом

Согласно закону, безосновательное лишение другого лица свободы карается штрафом или тюремным заключением на срок до 5 лет.

Помимо Лао перед судом сегодня предстали Сийм Коссар, Марк Рауль Лаанела и Виктор Тюлюков. Коссару предъявлено аналогичное обвинение, что и Лао. Лаанела и Тюлюков обвиняются также в вымогательстве, совершенном группой лиц. По этому обвинению наказание может составить до 12 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в ноябре 2017 года обвиняемые удерживали 42-летнего мужчину, который неоднократно подвергался избиению, жертве и членам его семьи угрожали расправой и требовали миллион евро, сообщила Delfi пресс-секретарь прокуратуры Ольга Кивистик.

Тюлюков также обвиняется в грабеже со взломом, совершенном с угрозой оружием. Считается, что целью ограбления были наркотики. Данная статья предусматривает уже лишение свободы сроком на 15 лет.

Сам Лао сказал в мае газете Eesti Ekspress, что слухи не комментирует.

Как сообщает rus.err.ee, обвиняемый в пособничестве незаконному лишению свободы предприниматель Меэлис Лао пошел на сделку со следствием и может получить наказание в виде общественно-полезных работ.

Согласно соглашению, которое Лао заключил с прокуратурой, вместо 7 месяцев и 28 дней тюремного заключения ему придется отработать на благо государства 238 часов общественно-полезных работ.