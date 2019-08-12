12.08.2019, 12:01

ФОТО | Скандально известный бизнесмен предстал перед судом

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обновлено в 14:00
rus.delfi.ee
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Meelis Lao protsess Harju Maakohtus Foto: Tiit Blaat

Харьюский уездный суд обсудил сегодня предъявленное Меэлису Лао обвинение в необоснованном лишении свободы.

Согласно закону, безосновательное лишение другого лица свободы карается штрафом или тюремным заключением на срок до 5 лет.

Помимо Лао перед судом сегодня предстали Сийм Коссар, Марк Рауль Лаанела и Виктор Тюлюков. Коссару предъявлено аналогичное обвинение, что и Лао. Лаанела и Тюлюков обвиняются также в вымогательстве, совершенном группой лиц. По этому обвинению наказание может составить до 12 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в ноябре 2017 года обвиняемые удерживали 42-летнего мужчину, который неоднократно подвергался избиению, жертве и членам его семьи угрожали расправой и требовали миллион евро, сообщила Delfi пресс-секретарь прокуратуры Ольга Кивистик.

Тюлюков также обвиняется в грабеже со взломом, совершенном с угрозой оружием. Считается, что целью ограбления были наркотики. Данная статья предусматривает уже лишение свободы сроком на 15 лет.

Сам Лао сказал в мае газете Eesti Ekspress, что слухи не комментирует.

Как сообщает rus.err.ee, обвиняемый в пособничестве незаконному лишению свободы предприниматель Меэлис Лао пошел на сделку со следствием и может получить наказание в виде общественно-полезных работ.

Согласно соглашению, которое Лао заключил с прокуратурой, вместо 7 месяцев и 28 дней тюремного заключения ему придется отработать на благо государства 238 часов общественно-полезных работ.

Также на сделку со следствием пошли и другие фигуранты данного уголовного дела — 58-летний Виктор Тюлюков, 28-летний Сийм Косар и 44-летний Марк Рауль Лаанела.

Тюлюкову грозит один год тюремного заключения, Косару — 728 часов общественных работ, Лаанела — условное лишение свободы.

Харьюский уездный суд примет решение об утверждении или не утверждении соглашения 21 августа.

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