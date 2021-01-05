05.01.2021, 15:32

ФОТО | Скандальная бизнес-леди Тийу Ярвисте предстала перед судом


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Tiiu Järviste istung Harju maakohtus Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по обвинению эстонской предпринимательницы Тийу Ярвисте в отмывании денег.

Государственная прокуратура предъявила трем работникам компании GFC Good Finance Company AS обвинение в масштабном отмывании денег. Обвиняемых подозревают в отмывании 2,88 млн евро.

Фирма занималась предоставлением платежных услуг и, по согласно обвинительному заключению прокуратуру, отмыла примерно три миллиона евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.

Согласно уголовному законодательству, отмывание денег в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.

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