ФОТО | Скандальная бизнес-леди Тийу Ярвисте предстала перед судом
Сегодня в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по обвинению эстонской предпринимательницы Тийу Ярвисте в отмывании денег.
Сегодня в Харьюском уездном суде начался судебный процесс по обвинению эстонской предпринимательницы Тийу Ярвисте в отмывании денег.
Государственная прокуратура предъявила трем работникам компании GFC Good Finance Company AS обвинение в масштабном отмывании денег. Обвиняемых подозревают в отмывании 2,88 млн евро.
Фирма занималась предоставлением платежных услуг и, по согласно обвинительному заключению прокуратуру, отмыла примерно три миллиона евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам и полученных преступным путем.
Согласно уголовному законодательству, отмывание денег в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.
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