27.10.2019, 08:01

ФОТО: Сильный ветер повалил дерево, и оно упало прямо на автобус

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rus.delfi.ee
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Galerii: 20 pilti
Õnnetus murdunud puuga Foto: Kaspar Pokk

Вчера в 20:40 в деревне Кирна в Ярвамаа возле автобусной остановки из-за сильного ветра на находившийся на дороге автобус упало дерево.

К счастью, пассажиров в автобусе не было, а водитель не пострадал. Само транспортное средство, однако, пострадало довольно сильно.

Движение в месте аварии было нарушено около получаса. Спасатели разрезал дерево на куски и автобус продолжил движение.

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