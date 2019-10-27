ФОТО: Сильный ветер повалил дерево, и оно упало прямо на автобус

Вчера в 20:40 в деревне Кирна в Ярвамаа возле автобусной остановки из-за сильного ветра на находившийся на дороге автобус упало дерево.
К счастью, пассажиров в автобусе не было, а водитель не пострадал. Само транспортное средство, однако, пострадало довольно сильно.
Движение в месте аварии было нарушено около получаса. Спасатели разрезал дерево на куски и автобус продолжил движение.
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