06.09.2019, 21:14
ФОТО | Сильно пьяный водитель перевернулся под Таллинном
В пятницу около 20 часов в Центр тревоги сообщили, что в селе Руу волости Йыэляхтме с дороги вынесло автомобиль.
В пятницу около 20 часов в Центр тревоги сообщили, что в селе Руу волости Йыэляхтме с дороги вынесло автомобиль.
На место происшествия прибыла полиция, которая установила, что, по предварительным данным, машиной управлял водитель, находившийся в тяжелой степени опьянения, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
В автомобиле находились два человека, оба отделались легкими травмами. Для оказания первой помощи их отвезли в травмпункт.
Все обстоятельства ДТП выяснит следствие.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Петух убил женщину, собиравшую куриные яйца
Что известно о гибели девочки, разрубленной вентилятором
Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд
Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами в Анапе