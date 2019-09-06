ФОТО | Сильно пьяный водитель перевернулся под Таллинном

На место происшествия прибыла полиция, которая установила, что, по предварительным данным, машиной управлял водитель, находившийся в тяжелой степени опьянения, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

В автомобиле находились два человека, оба отделались легкими травмами. Для оказания первой помощи их отвезли в травмпункт.

Все обстоятельства ДТП выяснит следствие.