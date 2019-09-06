06.09.2019, 21:14

ФОТО | Сильно пьяный водитель перевернулся под Таллинном

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ФОТО | Сильно пьяный водитель перевернулся под Таллинном
Delfi lugeja

В пятницу около 20 часов в Центр тревоги сообщили, что в селе Руу волости Йыэляхтме с дороги вынесло автомобиль.

На место происшествия прибыла полиция, которая установила, что, по предварительным данным, машиной управлял водитель, находившийся в тяжелой степени опьянения, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

В автомобиле находились два человека, оба отделались легкими травмами. Для оказания первой помощи их отвезли в травмпункт.

Все обстоятельства ДТП выяснит следствие.

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