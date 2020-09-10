ФОТО | Шторм повалил массивное дерево на Тоомпеа

По данным эстонских синоптиков, в ночь на пятницу ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, порывами до 14 м/с, на северном побережье 9-14, порывами 17, на побережье Вирумаа до 22 м/с, после полуночи постепенно ослабеет.

Температура воздуха 5...10, на побережье до 14°С.

Днём: Переменная облачность. Местами пройдёт ливневой дождь. Ветер западной четверти 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 13...17°С.

Суббота, 12.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-9, на побережье западной Эстонии порывами до 13 м/с, утром усилится. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днём: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Вечером к островам подойдет обширная зона осадков. Ветер юго-западный и южный 5-11, порывами 15, на островах и северо-западном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 15..18°С.