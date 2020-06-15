ФОТО | Счастливый случай: пожарные проезжали мимо и спасли хутор
Сегодня в 15.30 спасатели Йыгевамаа обнаружили, что в селе Рохе горит деревянный дом.
Пожарные Йыгеваского пожарного депо возвращались с тренировки в расположение своей части, но заметили на одном из перекрестков, как неподалеку поднимается густой столб дыма. Место пожара было вскоре обнаружено: примерно в километре ярким пламенем горела деревянная надворная постройка.
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