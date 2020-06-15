15.06.2020, 21:33

ФОТО | Счастливый случай: пожарные проезжали мимо и спасли хутор


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Tulekahju Jõgevamaal Rohe külas Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 15.30 спасатели Йыгевамаа обнаружили, что в селе Рохе горит деревянный дом.
Пожарные Йыгеваского пожарного депо возвращались с тренировки в расположение своей части, но заметили на одном из перекрестков, как неподалеку поднимается густой столб дыма. Место пожара было вскоре обнаружено: примерно в километре ярким пламенем горела деревянная надворная постройка.

Строение спасти не удалось, но спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и еще одну пристройку. В загоревшемся строении находились гуси, которые вышли из пожара без потерь.

Предполагается, что пожар вспыхнул после удара молнии: в районе после обеда прошла сильная гроза. Хозяев в момент несчастья дома не было.

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