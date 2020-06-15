ФОТО | Счастливый случай: пожарные проезжали мимо и спасли хутор

Строение спасти не удалось, но спасатели предотвратили распространение огня на жилой дом и еще одну пристройку. В загоревшемся строении находились гуси, которые вышли из пожара без потерь.

Предполагается, что пожар вспыхнул после удара молнии: в районе после обеда прошла сильная гроза. Хозяев в момент несчастья дома не было.