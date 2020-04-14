ФОТО | Саперы Южной Эстонии последние дни работают не покладая рук: обезврежено большое количество снарядов

В последние дни у Южно-Эстонской группы саперов было полно дел. Вчера саперы Спасательного департамента обезвредили ручные гранаты, найденный в деревне Мяэкюла волости Отепя.

11 апреля они обезвредили 120 мм минометную мину в деревне Тыллисте волости Валга, 82 мм минометную мину в деревне Соору и снаряд в деревни Йыгевести волости Тырва.

10 апреля — 37 мм снаряд в Абья-Палуоя, ручную гранату , 20 мм снаряд и авиационную бомбу в Мяэкюла волости Отепя и комплект снарядов в деревне Лутике. Также было много работы в деревне Пилка волости Луунья, где обнаружили 20 мм снаряд и запал.

9 апреля саперы обезвредили в деревне Савикоя авиационную бомбу, найденную в лесу.

Спасательный департамент напоминает, что если вы обнаружите взрывоопасный предмет, то его нельзя трогать и перемещать. О находке нужно сразу же сообщить по номеру 112.