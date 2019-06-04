ФОТО: самолет авиакомпании Nordica совершил аварийную посадку в таллиннском аэропорту

Самолет приземлился в 18.07.
Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо сообщил, что спасатели были готовы на тот случай, если посадка пойдет не в штатном режиме.
«К счастью, несмотря на порванные покрышки, самолет удачно приземлился, никто из 36 пассажиров или членов экипажа не пострадал», - сказал Уйбо.
Экипаж самолета уже в ходе полета понял, что резина, по всей видимости, повреждена. «Очевидно, инцидент произошел при взлете в Киеве».
По информации спасателей, они обеспечивали приземление воздушного судна из Киева, так как поступила информация о том что при вылете из столицы Украины покрышки шасси были повреждены.
Как сообщили из таллиннского аэропорта, никто из 31 пассажира и 5 членов экипажа не пострадал. На непродолжительное время инцидент повлиял на воздушное движение.
Взлетно-посадочная полоса была открыта в 18.38
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