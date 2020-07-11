11.07.2020, 13:54

ФОТО | Сааремаа во время шторма: спасатели распиливают поваленные деревья, местные жители танцуют и поют


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Torm Saaremaal, tormikahjud
Torm Saaremaal, tormikahjudFoto: Irina Mägi

Утром на Сааремаа штормовой ветер повалил деревья, которые сейчас распиливают спасатели. На острове без электричества осталось около 2000 потребителей. Однако там ветер утихает, циклон перешел на материк.

Однако местным жителям шторм не помеха - они проводят народные танцы и песни. Так держать!

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