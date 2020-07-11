11.07.2020, 13:54
ФОТО | Сааремаа во время шторма: спасатели распиливают поваленные деревья, местные жители танцуют и поют
Утром на Сааремаа штормовой ветер повалил деревья, которые сейчас распиливают спасатели. На острове без электричества осталось около 2000 потребителей. Однако там ветер утихает, циклон перешел на материк.
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