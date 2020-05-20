ФОТО: С обрыва Тюрисалу упал мужчина и умер

Как подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны, что 19 мая в 18:04 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с обрыва Тюрисалу упал или спрыгнул мужчина.

По предварительным данным, признаков, указывающих на то, что это могло быть преступление или несчастный случай, полиция не обнаружила.

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