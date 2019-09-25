ФОТО С МЕСТА ТРАГЕДИИ: Пропавший экс-глава Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым в саду своего дома

Согласно данным Delfi, тело Рехе нашли в саду его же дома.

56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе пропал в понедельник. Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знали, где он теперь может находиться.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал, что есть основание считать, что жизнь Рехе в опасности. "Обычно он гуляет с собакой, но вчера утром собаку с собой не взял. Любое необычное поведение может указывать на опасность", — пояснил Пыдер.

К поискам Рехе были привлечены более 50 человек, которые искали его в окрестностях дома и прочесывали близлежащий лес.