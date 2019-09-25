ФОТО С МЕСТА ТРАГЕДИИ: Пропавший экс-глава Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым в саду своего дома(8)
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне было обнаружено тело Айвара Рехе, пропавшего в понедельник экс-главы Danske Bank.
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне было обнаружено тело Айвара Рехе, пропавшего в понедельник экс-главы Danske Bank.
Согласно данным Delfi, тело Рехе нашли в саду его же дома.
56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе пропал в понедельник. Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знали, где он теперь может находиться.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал, что есть основание считать, что жизнь Рехе в опасности. "Обычно он гуляет с собакой, но вчера утром собаку с собой не взял. Любое необычное поведение может указывать на опасность", — пояснил Пыдер.
К поискам Рехе были привлечены более 50 человек, которые искали его в окрестностях дома и прочесывали близлежащий лес.
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