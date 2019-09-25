ФОТО С МЕСТА ТРАГЕДИИ: Пропавший экс-глава Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым у своего дома. Во время вчерашних поисков он был еще жив

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер подтвердил, что сегодня утром тело пропавшего без вести 23 сентября Айвара Рехе нашли у его дома. Его близкие ранее проверяли это место. Очевидно, Рехе пришел туда в ночь на сегодня, вчера вечером к концу поисков в 21:30 мужчину еще не нашли.

"На теле отсутствуют признаки насилия, также ничто не указывает на несчастный случай. Для того, чтобы уберечь близких, Департамент полиции и погранохраны не обнародует больше деталей об обнаружении мужчины", — сказал Пыдер. Также не будет начато расследование случившегося. "Благодарим всех, кто оказывал полиции помощь в ходе поисков, и выражаем соболезнования близким мужчины", — добавил он.

56-летний бывший глава эстонского филиала Danske Bank Айвар Рехе пропал в понедельник. Рехе покинул свой дом в Пирита-Клоостриметса в десять утра и близкие не знали, где он теперь может находиться.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал, что есть основание считать, что жизнь Рехе в опасности. "Обычно он гуляет с собакой, но вчера утром собаку с собой не взял. Любое необычное поведение может указывать на опасность", — пояснил Пыдер.

К поискам Рехе были привлечены более 50 человек, которые искали его в окрестностях дома и прочесывали близлежащий лес.