ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ | В Тартумаа застрелили 59-летнего мужчину. Задержаны два человека

Сообщение о возможной стрельбе в частном доме поступило в 18:11. Полиция развернулся масштабную операцию с привлечением патрульного экипажа, команды быстрого реагирования и спецподразделения K-Komando. Поскольку не было известно, что их ждет, стражи порядка в целях защиты людей перекрыли близлежащие дороги.
По прибытии на место полицейские обнаружили во дворе дома 59-летнего мужчину с пулевым ранением, который, с сожалению, скончался. В качестве подозреваемого задержали двух 53-летних мужчин с признаками алкогольного опьянения.
Детали инцидента выяснит следствие.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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