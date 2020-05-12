12.05.2020, 21:44

ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ | Есть информация о возможной стрельбе в Элва. На месте полиция и спецназ

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Foto: Argo Ingver

В волости Элва тартуского уезда проходит полицейская операция. Есть информация о том, что в частном доме имел место инцидент с применением оружия.

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К разрешению инцидента привлечены патрульные полицейские, группа быстрого реагирования и спецподразделение K-komando. Полиция перекрыла зону операции, опасности для посторонних лиц нет.

Читатели ранее сообщили Delfi, что перестрелка имела место в Ранну, туда направились большие силы полиции.

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