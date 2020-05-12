12.05.2020, 21:44
ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ | Есть информация о возможной стрельбе в Элва. На месте полиция и спецназ(9)
В волости Элва тартуского уезда проходит полицейская операция. Есть информация о том, что в частном доме имел место инцидент с применением оружия.
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