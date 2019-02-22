ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Ярвамаа в одной из квартир было найдено два трупа



По имеющимся данным, мужчины жили в этой квартире. На теле последнего имеются признаки насилия. Собранные на месте предварительные улики указывают на то, что их смерти предшествовал конфликт.

”В квартире был найден труп 63-летнего мужчины с колото-резаными ранами и тело 35-летнего мужчины, на котором внешние признаки насилия отсутствуют. Причину его смерти установит экспертиза. Следователи выясняют, что же конкретно могло случиться”, — сказал глава Пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу.

Прокурор Мерике Лунга заверила, что предварительный осмотр места происшествия не дает оснований полагать, что к смерти двух мужчин причастен кто-то третий, поскольку дверь и окна были закрыты изнутри. Тем не менее, по ее словам, в ходе следствия проверяются все версии.