08.04.2019, 08:47
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В тяжелой аварии в Пярнумаа погиб человек, еще один доставлен в больницу(2)
дополнено в 09:26
Сегодня утром в 7:30 в Пярнумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.
Сегодня утром в 7:30 в Пярнумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.
Авария произошла на 16 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. В полиции подтвердили Delfi, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего водитель легковушки погиб. Водитель грузовика был доставлен в больницу.
Движение на месте аварии нарушено. Полиция регулирует движение.
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