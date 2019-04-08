08.04.2019, 08:47

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В тяжелой аварии в Пярнумаа погиб человек, еще один доставлен в больницу

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дополнено в 09:26
rus.delfi.ee
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Avarii Pärnumaal Foto: Kaspar Pokk

Сегодня утром в 7:30 в Пярнумаа произошла тяжелая авария, в результате которой погиб человек.

Авария произошла на 16 км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. В полиции подтвердили Delfi, что столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего водитель легковушки погиб. Водитель грузовика был доставлен в больницу.

Движение на месте аварии нарушено. Полиция регулирует движение.

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