ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Таллинне в заброшенном здании найдено тело женщины с признаками насилия
Сегодня незадолго до полудня в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне в заброшенном подсобном здании на Фильтри теэ умерла женщина.
Сегодня незадолго до полудня в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне в заброшенном подсобном здании на Фильтри теэ умерла женщина.
"Выехавшие на место происшествия полицейские и медики нашли в здании тело женщины с признаками насилия, личность и возраст которой устанавливаются", — сказал полевой руководитель Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.
По словам окружного прокурора Дианы Хелила, вместе со следователями полиции проводят делопроизводственные процедуры и собирают улики.
"Открывшаяся на месте происшествия картина указывает на то, что в гараже могли совместно употреблять алкоголь. В рамках начатого уголовного делопроизводства мы расследуем, что привело к такому тяжкому преступлению", — добавила прокурор.
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