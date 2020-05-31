ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Таллинне в заброшенном здании найдено тело женщины с признаками насилия

"Выехавшие на место происшествия полицейские и медики нашли в здании тело женщины с признаками насилия, личность и возраст которой устанавливаются", — сказал полевой руководитель Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн.

По словам окружного прокурора Дианы Хелила, вместе со следователями полиции проводят делопроизводственные процедуры и собирают улики.

"Открывшаяся на месте происшествия картина указывает на то, что в гараже могли совместно употреблять алкоголь. В рамках начатого уголовного делопроизводства мы расследуем, что привело к такому тяжкому преступлению", — добавила прокурор.

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