ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Пярнумаа при столкновении грузовика и легковушки погиб молодой мужчина

ДТП произошло на 16 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. По первоначальным данным, управлявший двигавшимся в сторону Пярну автомобилем Ford мужчина отклонился на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком DAF. Все обстоятельства этого ДТП еще выясняются, но у полицейских есть основание считать, что скорость легкового автомобиля могла быть больше, чем разрешенные на этом участке дороги 90 км/ч.

На месте происшествия нарушено движение и полицейские помогают участникам движения. Более точные обстоятельства ДТП выяснят в ходе уголовного производства.