ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Ляэне-Вирумаа столкнулись легковушка и грузовик. Погибла 22-летняя женщина

В Ляэне-Вирумаа на шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла 22-летняя женщина.

В 11:40 в Центр тревоги сообщили, что на 8-м километре шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева произошло ДТП между легковым автомобилем Škoda и грузовиком Volvo. Управлявшая Škoda 22-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что погибла на месте происшествия.

По первоначальной информации, 22-летняя женщина двигалась из Раквере в сторону Вяйке-Маарья, по пока неизвестным причинам на повороте отклонилась на встречную полосу и столкнулась с двигавшимся в сторону Раквере грузовиком, которым управлял 39-летний мужчина. Водитель грузовика не пострадал, он был трезв, и него есть действующие водительские права соответствующей категории. Тахограф также был исправен, и требование соблюдения времени работы и отдыха было соблюдено.

Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начато уголовное делопроизводство.

Старший комиссар Раквереского отделения полиции Айнар Рейнманн просит всех участников дорожного движения следить за дорожными условиями и выбирать соответствующую скорость движения. ”Просим всех участников дорожного движения при поездке утром на работу учитывать, что погода становится все холоднее и дождливее, в связи с чем риск обледенения дорог очень высок. Управление автомобилем при гололедице так же опасно, как и занятие посторонними делами за рулем, поскольку в обоих случаях можно потерять управление транспортным средством, и последствия могут быть трагичными”, — сказал Рейнманн.

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