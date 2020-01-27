ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Ласнамяэ насмерть сбили женщину

По первоначальным данным, тяжелое ДТП произошло у перекрестка Нарвского шоссе и Смуули теэ, когда женщина средних лет переходила дорогу по пешеходному переходу. На женщину совершил наезд автомобиль Mercedes. Повреждения были настолько серьезными, что женщина скончалась на месте происшествия. Личность погибшей сейчас устанавливается.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валтер Пярн рассказал, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке, на прямом участке дороге с достаточно хорошей освещенностью. "В ходе делопроизводства будет выяснено, для какой из сторон горел во время ДТП разрешающий сигнал светофора. Сейчас известно, что за рулем автомобиля была трезвая 20-летняя женщина, имеющая право на управление автомобилем. В ДТП она не пострадала", — сказал Пярн.

Пярн добавил, что хотя переход в этом месте освещен, погода во время ДТП была дождливая и пасмурная, что ограничивает видимость. „Пешеход была в темной одежде, и она осталась незамеченной водителем до момента, когда было уже слишком поздно", — сказал полицейский.

Оперативный руководитель добавил, что в темное время суток основные опасности во время вождения связаны как раз с ограниченной видимостью. "Обстоятельства этого конкретного ДТП выяснит делопроизводство. Но важно помнить, что грязные стекла, забрызганные фары и плохо работающие стеклоочистители значительно ограничивают видимость и являются для водителя факторами риска, — сказал Валтер Пярн. — Призываю всех и водителей, и пешеходов быть предельно внимательными".

Для выяснения обстоятельств этого тяжелого ДТП начато уголовное делопроизводство.