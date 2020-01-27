ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Ласнамяэ насмерть сбили пешехода

Сегодня вечером около 20 часов произошла авария на Нарвском шоссе, в которой погиб пешеход.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, ДТП произошло в Ласнамяэ поблизости от перекрестка Нарвского шоссе и Смуули теэ.
По данным Delfi, под проезжавшую машину попала переходившая дорогу женщина.
Пешеход скончался после ДТП на месте происшествия.
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