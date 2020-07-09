ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Ласнамяэ мужчина выпал из окна и погиб

Как сообщили RusDelfi в полиции, в 17:30 в Центр тревоги поступило сообщение, что из окна девятого этажа дома на улице Махтра в Ласнамяэ выпал 45-летний мужчина.

"Мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где впоследствии он, к сожалению, скончался. По предварительным данным, нет оснований полагать, что причина смерти связана с преступлением", - прокомментировала пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Бритта Сепп.

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