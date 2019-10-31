ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Лаагри произошло ДТП: пострадали три человека

Как сообщили Delfi из Департамента полиции и погранохраны, информация об аварии в Лаагри по адресу Пярнуское шоссе, 493 поступила в 10.32. Столкнулись Ford Focus и Renault Megane.

По предварительным данным в результате ДТП травмы получили три человека, двое из них были госпитализированы.

Детали происшествия выясняются.