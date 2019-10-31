31.10.2019, 11:44
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Лаагри произошло ДТП: пострадали три человека
Сегодня утром в поселке Лаагри (волость Сауэ) произошло ДТП: столкнулись две легковые машины.
Сегодня утром в поселке Лаагри (волость Сауэ) произошло ДТП: столкнулись две легковые машины.
Как сообщили Delfi из Департамента полиции и погранохраны, информация об аварии в Лаагри по адресу Пярнуское шоссе, 493 поступила в 10.32. Столкнулись Ford Focus и Renault Megane.
По предварительным данным в результате ДТП травмы получили три человека, двое из них были госпитализированы.
Детали происшествия выясняются.
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