14.03.2021, 02:07
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Лаагри на автобусной остановке произошел взрыв, пострадал один человек(37)
В воскресенье в начале первого произошел взрыв в Лаагри, на автобусной остановке рядом с автозаправкой Neste. По данным пресс-секретаря КаПо, в результате взрыва пострадал один человек.
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