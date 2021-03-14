14.03.2021, 02:07
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Лаагри на автобусной остановке произошел, пострадал один человек.(10)
В воскресенье в начале первого произошел взрыв в Лаагри, на автобусной остановке рядом с автозаправкой Neste. По данным пресс-секретаря КаПо, в результате взрыва пострадал один человек.
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