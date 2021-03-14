14.03.2021, 02:07

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Лаагри на автобусной остановке произошел, пострадал один человек.

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Galerii: 35 pilti
Foto: Taavi Sepp

В воскресенье в начале первого произошел взрыв в Лаагри, на автобусной остановке рядом с автозаправкой Neste. По данным пресс-секретаря КаПо, в результате взрыва пострадал один человек.

У пострадавшего легкие травмы, в госпитализации он не нуждается. На месте проишествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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