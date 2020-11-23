23.11.2020, 13:12
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В аварии в Ляэне-Вирумаа погиб человек
В 11:37 сообщили об аварии в волости Раквере. По текущим данным, погиб один человек.
В 11:37 сообщили об аварии в волости Раквере. По текущим данным, погиб один человек.
ДТП произошло на 8 километре шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева. Столкнулись легковой автомобиль и автоцистерна.
"Наши служащие регулируют движение на месте происшествия, около 12 часов движение у места аварии перенаправили", — сообщила полиция в Twitter.
В Идаской префектуре Delfi подтвердили, что один человек погиб. Дополнительную информацию пообещали предоставить в ближайшее время.
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