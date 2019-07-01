ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | ”Убийство с особой жестокостью”. В Тартумаа подожгли жилой дом: погиб 16-летний парень

Полиция задержала двух мужчин, которые являются знакомыми погибшего. Есть основания полагать, что они связаны с поджогом. Инцидент произошел в деревне Кюкитая. Погибший молодой человек проживал в этом доме.

Лейтенант полиции Райн Восман из Лыунаской префектуры сказал, что собранные на месте происшествия доказательства указывают на то, что речь может идти о поджоге. ”Мы привлекли дополнительные силы, чтобы произвести различные процессуальные действия и как можно скорее определить круг подозреваемых”, — пояснил он.

”В ходе полицейской операции вчера и сегодня ночью мы задержали двух мужчин 21 и 22 лет в состоянии алкогольного опьянения. Собранные к настоящему моменту улики указывает на то, что они могут быть связаны с преступлением. Хотя это и не вернет жизнь молодого человека, мы можем заверить, что подозреваемые задержаны и находятся в арестном доме”, — сказал лейтенант. Один из задержанных ранее наказывался за преступления, связанные с насилием.

По предварительным данным, мотивом преступления стали личные разборки между молодыми людьми. Какие конкретно события этому предшествовали, выяснит следствие.

По словам прокурора Маарья-Лийзы Сари, особенно трагичной делает ситуацию тот факт, что молодой человек был убит с особой жестокостью: сожжен в собственном доме. ”С правовой точки зрения речь идет об убийстве с особой жестокостью”, — отметила она.

В ближайшее время прокуратуры вынесет решение относительно того, заключать ли задержанных под стражу.

Один из соседей сказал Delfi, что в момент возгорания хозяйка дома, мать погибшего молодого человека, находилась во дворе и занималась садовыми работами. Насколько ему известно, пожар обнаружил рабочий, убиравший сено.