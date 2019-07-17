ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | У посольства Литвы ударили ножом 26-летнего мужчину. Подозреваемые задержаны

Полиция получила сообщение о нападении в Таллинне на улице Уус сегодня в 17.18, по словам очевидцев двое мужчин напали на третьего и ударили его ножом.
Пострадавшего — 26-летнего молодого человека — Скорая помощь доставила в больницу.
Дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сообщил, что по прибытию на место происшествия полицейские приступили к поиску подозреваемых. «Их задержали через 45 минут в учреждении, находящемся на улице Рави», - сказал Пыдер.
Один из подозреваемых оказался 20-летним, другой — 30-м мужчиной.
«По предварительной информации, все трое русскоговорящие мужчины между собой знакомы, для выяснения всех обстоятельств преступления возбуждено уголовное дело», - сообщил полицейский.
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