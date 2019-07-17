17.07.2019, 20:03

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | У посольства Литвы ударили ножом 26-летнего мужчину. Подозреваемые задержаны

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rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

В четверг в начале шестого вечера в Таллинне у посольства Литвы двое мужчин напали на 26-летнего молодого человека и ударили его ножом. Спустя четверть часа полиция задержала подозреваемых — 20-летнего и 30-летнего мужчину.

Полиция получила сообщение о нападении в Таллинне на улице Уус сегодня в 17.18, по словам очевидцев двое мужчин напали на третьего и ударили его ножом.

Пострадавшего — 26-летнего молодого человека — Скорая помощь доставила в больницу.

Дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сообщил, что по прибытию на место происшествия полицейские приступили к поиску подозреваемых. «Их задержали через 45 минут в учреждении, находящемся на улице Рави», - сказал Пыдер.

Один из подозреваемых оказался 20-летним, другой — 30-м мужчиной.

«По предварительной информации, все трое русскоговорящие мужчины между собой знакомы, для выяснения всех обстоятельств преступления возбуждено уголовное дело», - сообщил полицейский.

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