ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | У посольства Литвы ударили ножом 26-летнего мужчину. Подозреваемые задержаны

Полиция получила сообщение о нападении в Таллинне на улице Уус сегодня в 17.18, по словам очевидцев двое мужчин напали на третьего и ударили его ножом.

Пострадавшего — 26-летнего молодого человека — Скорая помощь доставила в больницу.

Дежурный Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сообщил, что по прибытию на место происшествия полицейские приступили к поиску подозреваемых. «Их задержали через 45 минут в учреждении, находящемся на улице Рави», - сказал Пыдер.

Один из подозреваемых оказался 20-летним, другой — 30-м мужчиной.

«По предварительной информации, все трое русскоговорящие мужчины между собой знакомы, для выяснения всех обстоятельств преступления возбуждено уголовное дело», - сообщил полицейский.