ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на шоссе Таллинн — Тарту: женщину-водителя пришлось вырезать из кузова и отправить в больницу вертолетом

В результате аварии тяжелые травмы получила 57-летняя женщина, находившаяся за рулем Volkswagen Golf, которую вертолетом доставили в таллиннскую больницу.

Управлявший фургоном Citroen 47-летний мужчина получил легкие травмы, был осмотрен медиками и в госпитализации не нуждался.

Точные причины столкновения пока неизвестны. Все обстоятельства выясняет полиция.

На месте ДТП образовалась большая пробка.

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