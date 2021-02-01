ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на шоссе Таллинн — Тарту: женщину-водителя пришлось вырезать из кузова и отправить в больницу вертолетом(6)
Полиция получила в 17.40 сообщение о ДТП на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (у села Анна), где столкнулись грузовик, легковой автомобиль и фура.
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