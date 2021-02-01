01.02.2021, 18:40

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на шоссе Таллинн — Тарту: женщину-водителя пришлось вырезать из кузова и отправить в больницу вертолетом

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Avarii Anna lähedal Foto: Kaspar Pokk

Полиция получила в 17.40 сообщение о ДТП на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (у села Анна), где столкнулись грузовик, легковой автомобиль и фура.

В результате аварии тяжелые травмы получила 57-летняя женщина, находившаяся за рулем Volkswagen Golf, которую вертолетом доставили в таллиннскую больницу.

Управлявший фургоном Citroen 47-летний мужчина получил легкие травмы, был осмотрен медиками и в госпитализации не нуждался.

Точные причины столкновения пока неизвестны. Все обстоятельства выясняет полиция.

На месте ДТП образовалась большая пробка.

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