ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Тяжелая авария на шоссе Таллинн — Тарту: женщину-водителя пришлось вырезать из кузова и отправить в больницу вертолетом(12)
Полиция получила в 17.40 сообщение о ДТП на 75-м километре шоссе Таллинн — Тарту (у села Анна), где столкнулись грузовик, легковой автомобиль и фура.
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