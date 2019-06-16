ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Радиоведущего Аллана Роозилехта поймали пьяным за рулем

Сегодня вечером после 17:30 полиция получила сообщение об автомобиле с подозрительным стилем езды, который сползал из одного ряда в другой и резко тормозил.

Полицейский патруль выследил автомобиль, и на перекрестке улиц Койдула и Фельманни ему заблокировали дорогу. Полицейские выяснили, что находившийся за рулем 59-летний мужчина был пьян.

По сведениям Delfi, это был радиожурналист Аллан Роозилехт.

Спустя почти полчаса после задержания отбуксировали машину Роозилехта.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Керли Вирк подтвердила Delfi, что опьянение водителя было уголовно наказуемым, то есть как минимум 1,5 промилле.