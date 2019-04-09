ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: На обрыве Тюрисалу нашли тело мужчины, рядом с ним лежало оружие

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимов сказала Delfi, что сейчас на месте находятся криминалисты и выясняют более точные обстоятельства случившегося.

В 14:40 Центр тревоги получил сообщение, что на обрыве Тюрисалу нашли тело 41-летнего мужчины, рядом с которым на земле лежало оружие. На основании собранной к настоящему моменту информации нет оснований считать, что смерть мужчины наступила в результате преступления.