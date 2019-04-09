09.04.2019, 16:45

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: На обрыве Тюрисалу нашли тело мужчины, рядом с ним лежало оружие

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дополнено в 17:33
rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

На расположенном в Харьюмаа близ Вяэна-Йыэсуу обрыве Тюрисалу нашли труп вместе с оружием.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Анника Максимов сказала Delfi, что сейчас на месте находятся криминалисты и выясняют более точные обстоятельства случившегося.

В 14:40 Центр тревоги получил сообщение, что на обрыве Тюрисалу нашли тело 41-летнего мужчины, рядом с которым на земле лежало оружие. На основании собранной к настоящему моменту информации нет оснований считать, что смерть мужчины наступила в результате преступления.

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