ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | "Муж полез на жену, пырнул ее. Саня стал защищать". Страшная поножовщина в Ласнамяэ: один человек погиб, двое пострадали
В Ласнамяэ на улице Анни в воскресенье зарезали 28-летнего мужчину.
В Ласнамяэ на улице Анни в воскресенье зарезали 28-летнего мужчину.
В воскресенье около 11 часов полиция получила сообщение о поножовщине в одной из квартир на улице Анни, где 35-летний мужчина ударил ножом 28-летнего мужчину, 31-летнюю женщину и 34-летнего мужчину.
28-летний мужчина от полученных ранений скончался на месте.
31-летняя женщина и 34-летний мужчина были доставлены в больницу.
Полиция задержала на месте в качестве подозреваемого 35-летнего мужчину.
Фотография с места событий была опубликована в группе Ищу совета на Facebook.
В социальных сетях распространяется написанный близкими погибшего пост. Девушка Лаура пишет, что погибший мужчина пытался защитить находившихся в квартире женщину и ребенка.
Портал Delfi связался с Сергеем, которому Лаура приходится невесткой. ”Мой сын женат на Лауре. А погибший Александр — ее родной брат”, — поясняет он.
”Мне вчера сын позвонил и сказал, что произошло ужасное. Муж полез на жену, пырнул ее один раз. Саня стал ее защищать. Жена осталась жива, а Саню насмерть, удар был в сердце. И все…”, — рассказывает Сергей.
По его словам, люди из компании были знакомы и отдыхали все вместе. Конфликт возник на почве ревности.
Родственники погибшего обратились к общественности с просьбой оказать помощь. "Сашу надо похоронить. И мы просим финансовую помощь от всех небезразличных, от всех кто его любит и помнит", - написала Лаура и оставила банковские реквизиты.
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LAURA MATJAŠINA.
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