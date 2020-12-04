04.12.2020, 10:50

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Близ дома по уходу загорелась линия электропередачи


EST
Galerii: 13 pilti
mahalangenud elektriliin Tammistes Foto: Ago Tammik

Сегодня в 9:34 спасателям поступил вызов в город Пярну на Таммисте теэ, где частично на территорию дома по уходу Таммисте, поперек Таммисте теэ, упала находящаяся под напряжением линия электропередачи.

Линия горит на протяжении нескольких сотен метров.

Спасатели оградили опасную зону и до приезда полиции перекрыли движение. Работы по тушению начнутся сразу же, как линию отключат от электричества.

По словам директора дома по уходу Рийдо Виллупа, серьезного пожара бояться не стоит и ситуация под контролем.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: