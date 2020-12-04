04.12.2020, 10:50
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Близ дома по уходу загорелась линия электропередачи
Сегодня в 9:34 спасателям поступил вызов в город Пярну на Таммисте теэ, где частично на территорию дома по уходу Таммисте, поперек Таммисте теэ, упала находящаяся под напряжением линия электропередачи.
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