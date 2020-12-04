ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Близ дома по уходу загорелась линия электропередачи

Линия горит на протяжении нескольких сотен метров.

Спасатели оградили опасную зону и до приезда полиции перекрыли движение. Работы по тушению начнутся сразу же, как линию отключат от электричества.

По словам директора дома по уходу Рийдо Виллупа, серьезного пожара бояться не стоит и ситуация под контролем.

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