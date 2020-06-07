ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: Близ автозаправки мужчина застрелил двух человек. Еще трое ранены

Сегодня утром полиция и прокуратура дали пресс-конференцию, на которой рассказали подробности инцидента. Читайте ЗДЕСЬ.

По предварительной информации, 32-летний мужчина на Subaru устроил возле автозаправки в Лихула аварию и скрылся с места происшествия. Известно, что после аварии недалеко от заправки он выстрелил в мотоциклиста, который от полученных травм скончался на месте. Также он открыл огонь по машине, в которой находилось четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина и дети были переданы медикам.

Через какое-то время мужчина скрылся в лесу. Как сказал руководитель Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпас, полиция отреагировала усиленным составом. ”Мы оцепили все близлежащие пути. Мужчина открыл огонь и по полиции, но за двадцать минут до полуночи мы задержали его недалеко от этой самой заправки. При задержании он не оказал сопротивления”, — сказал Кыпас.

По его словам, пока неизвестно, почему он стрелял в людей. ”Мы не знаем, что побудило этого человека на эти действия, но полиция сделает все, чтобы это выяснить”, — отметил страж порядка.

По словам ведущего прокурора Кристине Тамм, задержанному предъявят подозрение в убийстве. Она отметила, что случившееся шокирует и пообещала сделать все, чтобы выяснить обстоятельства как можно скорее.

Отмечается, что у 32-летнего мужчины имеется действующее разрешение на ношение оружия.

По словам местных жителей, стрельба произошла в Лихула на заправочной станции Olerex. Пользователи местной группы в Фейсбуке сообщают, что на заправке встретились две группы, одна на мотоциклах, а другая в автомобиле Subaru, затем началась стрельба.

Детали произошедшего полиция сообщит на специальной пресс-конференции, которую Delfi будет освещать в прямом эфире.