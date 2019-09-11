ФОТО С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ | "С кем поведешься...": в Кехра насмерть забили 29-летнего мужчину

31 августа после получения Центром тревоги соответствующего сообщения на место выехала Скорая помощь, которая доставила избитого мужчину в больницу.

"Скорая доставила мужчину, находящегося в тяжелом состоянии в больницу, где тот пару дней спустя умер", - сообщил Delfi пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.

Речь идет о местном 29-летнем мужчине, которому довелось, по всей видимости, общаться с двумя непристойными типами.

"Он не был плохим человеком, но, как говорится, с кем поведёшься..." - рассказала Delfi женщина, много лет знавшая убитого.

Полиция возбудила уголовное дело, по которому задержаны двое подозреваемых. Они взяты под стражу. Одному 21 год, другому - 25, оба ранее наказывались в уголовном порядке.

"По собранным на данный момент доказательствам, у прокуратуры есть основание считать, что до насилия довело совместное распитие алкоголя", - сказал Каллас.

"Все обстоятельства, в том числе историю отношений между фигурантами, выяснит расследование", - добавил Каллас.