10.03.2021, 17:44

ФОТО С МЕСТА ДТП | Женщина-водитель забыла включить поворотник и врезалась в грузовик. А в машине ехали дети!

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EST 26
Galerii: 19 pilti
Viljandimaal põrkasid kokkus veoauto ja sõiduato Foto: Kenno Soo

В среду в 16.30 на 25-м километре шоссе Пылтсамаа — Выхма (Вильяндимаа, волость Пыхья-Сакала) произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В легковушке находились и дети, к счастью, обошлось без травм.

По предварительным данным, обе машины ехали в сторону Выхма. Женщина-водитель Škoda хотела совершить поворот налево, но не включила соответствующий световой сигнал. Сзади шел грузовик Scania, который начал обгон легковушки, но она она в него врезалась.

В Škoda находились помимо водителя и дети, которые, к счастью, не пострадали.

Спасатели очистили дорогу от осколков и убрали легковой автомобиль и проезжей части. Далее данным случаем займутся страховщики

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