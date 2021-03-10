ФОТО С МЕСТА ДТП | Женщина-водитель забыла включить поворотник и врезалась в грузовик. А в машине ехали дети!

По предварительным данным, обе машины ехали в сторону Выхма. Женщина-водитель Škoda хотела совершить поворот налево, но не включила соответствующий световой сигнал. Сзади шел грузовик Scania, который начал обгон легковушки, но она она в него врезалась.

В Škoda находились помимо водителя и дети, которые, к счастью, не пострадали.

Спасатели очистили дорогу от осколков и убрали легковой автомобиль и проезжей части. Далее данным случаем займутся страховщики