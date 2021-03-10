ФОТО С МЕСТА ДТП | Женщина-водитель забыла включить поворотник и врезалась в грузовик. А в машине ехали дети!(13)
В среду в 16.30 на 25-м километре шоссе Пылтсамаа — Выхма (Вильяндимаа, волость Пыхья-Сакала) произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В легковушке находились и дети, к счастью, обошлось без травм.
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