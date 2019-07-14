14.07.2019, 11:27

ФОТО С МЕСТА ДТП | В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пешеходов: погибла маленькая девочка

еще двое детей и двое взрослых в больнице
rus.DELFI.lv
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ФОТО С МЕСТА ДТП | В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пешеходов: погибла маленькая девочка
Фото: DTP_Latvia/Facebook

В субботу в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек — четверо получили травмы, а маленькая девочка погибла, сообщает Государственная полиция Латвии.

ДТП произошло около 12.50. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat Variant, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух взрослых и трех детей, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Одна девочка умерла на месте происшествия, еще две девочки, мужчина и женщина получили травмы и находятся в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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