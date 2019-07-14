14.07.2019, 11:27
ФОТО С МЕСТА ДТП | В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пешеходов: погибла маленькая девочка
еще двое детей и двое взрослых в больнице
В субботу в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек — четверо получили травмы, а маленькая девочка погибла, сообщает Государственная полиция Латвии.
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