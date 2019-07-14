ФОТО С МЕСТА ДТП | В Латвии автомобиль сбил на тротуаре пешеходов: погибла маленькая девочка

В субботу в Алуксне выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек — четверо получили травмы, а маленькая девочка погибла, сообщает Государственная полиция Латвии.
ДТП произошло около 12.50. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat Variant, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух взрослых и трех детей, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
Одна девочка умерла на месте происшествия, еще две девочки, мужчина и женщина получили травмы и находятся в больнице.
Пенсионерка из Витебска более 20 лет получала двойную пенсию
Названа самая опасная еда на курортах
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз
Гибель в море? Кличко нашли в горящей яхте