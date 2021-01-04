ФОТО С МЕСТА ДТП | Перелетели через дорогу: четверо пострадавших на мотосанях детей находятся в больнице

По предварительным данным, дедушка разрешил пятерым внукам в возрасте от 7 до 14 лет покататься на поле на мотосанях.

В какой-то момент скорость саней стала, по словам детей, расти. Затормозить они уже не успели. Cани перелетели с поля через проезжую часть на другую сторону дороги в кювет и перевернулись на бок.

К сожалению, один семилетний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму и он находится на лечении в больнице. Также была доставлена в больницу пострадавшая 14-летняя девочка. Остальные дети, по их словам, не пострадали, но их также отвезли для дополнительной проверки в больницу. Во время поездки шлемов на детях не было.

Начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт сообщил сегодня Delfi, что из пяти попавших в ДТП детей четверо по-прежнему находятся в больнице.

"Один из них — 7-летний мальчик, который получил серьезную травму головы, он находится на стационарном лечении. Трое других — под наблюдением, их скоро должны отпустить домой", — сказал Кютт.

Несчастье произошло на 10-м километре шоссе Пярну — Яагупи — Кергу. По словам Кютта, причины и обстоятельства ДТП выясняются.