ФОТО С МЕСТА ДТП | На автостраде под Каунасом погибла гражданка Эстонии

По предварительным данным, молодая женщина лет 30 скончалась на месте.

Женщина ехала не одна, рядом стояли еще несколько мотоциклов с эстонскими номерами.

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