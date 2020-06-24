ФОТО С МЕСТА ДТП | На автостраде под Каунасом погибла гражданка Эстонии

24 июня, в 14.50 ч., на 117-м км автострады Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в Каунасском районе с дороги съехал мотоцикл BMW, которым управляла гражданка Эстонии. На месте происшествия выяснилось, что мотоцикл врезался в разделяющие полосы заграждения, а потом скользил по асфальту, пока не съехал с дороги, сообщает ru.delfi.lt.
По предварительным данным, молодая женщина лет 30 скончалась на месте.
Женщина ехала не одна, рядом стояли еще несколько мотоциклов с эстонскими номерами.
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