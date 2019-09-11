ФОТО | Рядом с Таллиннским автовокзалом произошла тяжелая авария. Состояние водителя вызвало подозрения(1)
В среду во второй половине дня в Таллинне на перекрестке у автовокзала произошла авария с участием трамвая и двух легковых автомобилей.
В среду во второй половине дня в Таллинне на перекрестке у автовокзала произошла авария с участием трамвая и двух легковых автомобилей.
ДТП произошло в 15.30 на перекрестке Тартуского шоссе и улице Одра. Столкнулись трамвай и две легковушки. Трамвайное движение в сторону Маяка на время остановилось.
По предварительным данным, автомобиль Chevrolet TrailBlazer, за рулем которого находился 45-летний мужчина, врезался во впереди идущую машину. Затем его вынесло на трамвайные пути, где он столкнулся с трамваем. Скорая доставила водителя в больницу. Полиция подозревает, что он нетрезв.
На месте происшествия находятся полиция, спасатели и Скорая помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
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