ФОТО | Рядом с Таллиннским автовокзалом произошла тяжелая авария. Состояние водителя вызвало подозрения

ДТП произошло в 15.30 на перекрестке Тартуского шоссе и улице Одра. Столкнулись трамвай и две легковушки. Трамвайное движение в сторону Маяка на время остановилось.

По предварительным данным, автомобиль Chevrolet TrailBlazer, за рулем которого находился 45-летний мужчина, врезался во впереди идущую машину. Затем его вынесло на трамвайные пути, где он столкнулся с трамваем. Скорая доставила водителя в больницу. Полиция подозревает, что он нетрезв.

На месте происшествия находятся полиция, спасатели и Скорая помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

PPA