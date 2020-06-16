ФОТО | Российская таможня возбудила против жителя Эстонии два дела

Как сообщает Северо-западное таможенное управление РФ, водитель транспортного средства международной перевозки выезжал с таможенной территории Евразийского экономического союза в Эстонию через таможенный пост МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора на российско-эстонской границе (Псковская область).

При устном опросе житель Эстонии отрицал возможность перемещения им незадекларированного товара.

Однако в результате таможенного досмотра в кабине седельного тягача сотрудники таможенного поста обнаружили незадекларированный товар — книгу на немецком языке с надписью Kapff Communion Buch, в твердой обложке с изображением креста, изданную в 1884 году.

Наличие незадекларированной старинной книги в кабине автомобиля водитель объяснил своей забывчивостью.

Книгу изъяли и направили на экспертизу.

В отношении жителя Эстонии возбуждены дела об административных правонарушениях по двум статьям 16.3 (несоблюдение запретов) и 16.2 (недекларирование) Кодекса об административных правонарушениях.

СЗТУ