ФОТО | Российская таможня: два кило ”красоты” из Эстонии — это перебор

Во время устного опроса гражданка отрицала наличие у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, пассажирскую таможенную декларацию и иные документы не предоставляла

Проводя таможенный контроль, должностные лица россйского таможенного поста в Ивангороде установили, что в багаже у гражданки находится 41 коробка с надписями на иностранном и русском языках. В коробках оказались ампулы с вязкоэластичным раствором, содержащим гиалуронат натрия, который предназначен для восстановления объема лица. Вес товара превысил два килограмма.

Гражданка объяснила, что перемещала товар через границу для себя и в качестве подарков на 8 марта, уколы красоты приобрела давно, поэтому чеков, подтверждающих покупку, не имеет. По ее словам общая стоимость товара составила 1230 евро.

Исходя из фактов, выявленных в ходе таможенного контроля, а именно: характера и количества, перемещаемых товаров, следует, что они не предназначены для личного пользования и должны декларироваться в установленном порядке.

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