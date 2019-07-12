ФОТО | Родился в рубашке: мужчину ударила молния, и он остался жив лишь чудом

Кюбар попытался убежать, но конечности не слушались. ”Я упал с верстака на пол. Помню, как пытался поднять руку, но непроизвольно ударял себя ею по лицу”, — описывает он.

Кюбар отполз подальше, все еще не понимая, что произошло. ”Я добрался до телефона и вызвал скорую, которая приехала примерно за 15 минут”. За это время конечности вновь стали поддаваться и пострадавший смог подняться на ноги.

”Удар был настолько сильным, что у рабочих ботинок расплавилась подкладка, а носки потеряли эластичность”. На ногах мужчины образовались ожоги, похожие на рваные раны.

Прибывшие на место медики доставили мужчину в отделение экстренной медицинской помощи, где его осмотрели и ввиду отсутствия нарушений сердечного ритма отпустили домой.

На следующий день при осмотре места происшествия выяснилось, что молнию притянуло находящейся в паре метров елью. Ударило молнией и предметы, например, находившуюся у него в руках электродрель.

”У меня в руках мог бы оказаться, например, утюг или миксер”, — отмечает он и добавляет, что больше не будет во время грозы держать в руках электроприборы.

”Я легко отделался, но пусть это будет уроком для других”, — резюмировал он.